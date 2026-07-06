Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523, K 5919

Lkr. Tuttlingen) Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Motorrads: Ein Leichtverletzter (05.07.2026)

Talheim (ots)

Am Sonntagmittag hat sich an der Einmündung der Kreisstraße 5919 zur Bundesstraße 523 ein Vorfahrtsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer ereignet.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 12:45 Uhr mit seinem Renault auf der K 5919 unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die B 523 in Richtung Schwenningen aufzufahren. An der Stoppstelle übersah er einen 53-jährigen Motorradfahrer, der von der Bundesstraße nach links auf die Kreisstraße abbiegen wollte. In der Folge stießen die Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammen, wodurch der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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