Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, K 5545

Lkr. Rottweil) 24-jährige Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach: Eine Leichtverletzte (04.07.2026)

Rottweil (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf der Kreisstraße 5545 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet.

Eine 24-jährige Frau war gegen 14:00 Uhr mit ihrem VW von Neufra in Richtung Wellendingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Das Auto kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus ihrem Wagen befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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