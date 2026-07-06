POL-KN: (Dornhan
Lkr. Rottweil) 36-jähriger Motorrollerfahrer ohne Fahrerlaubnis aber unter Cannabiseinfluss gestoppt (04.07.2026)
Dornhan (ots)
Am Samstagabend hat die Polizei einen Motorrollerfahrer in der Rottweiler Straße ohne Fahrerlaubnis aber unter Cannabiseinfluss gestoppt.
Der 36-jährige Mann war gegen 20:45 Uhr mit seinem Motorroller unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, da er bergauf mit etwa 60 km/h fuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte er keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Cannabiskonsum. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC.
Der Mann musste die Beamten im Anschluss zur Entnahme einer ärztlichen Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten.
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