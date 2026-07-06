POL-KN: (Singen
Landkreis Konstanz) Fahrradfahrerin angefahren und leicht verletzt (02.07.2026)
Singen (ots)
Auf der Kreuzung der Georg-Fischer- und Carl-Benz-Straße hat sich am Donnerstag, gegen 17 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt. Ein 35-jähriger VW-Fahrer übersah die vorfahrtsberechtigte 50-jährige Radlerin. Er stieß seitlich mit ihr zusammen, wodurch die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand kein Sachschaden.
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