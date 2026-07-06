Volkertshausen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 9:00 Uhr, ist es auf einem Parkplatz an der Straße "Bärenloh" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer verursachte im Zuge eines Parkvorgangs einen Schaden an einem schwarzen Mercedes in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das ...

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