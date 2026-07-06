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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen
Landkreis Konstanz) Fahrradfahrerin angefahren und leicht verletzt (02.07.2026)

Singen (ots)

Auf der Kreuzung der Georg-Fischer- und Carl-Benz-Straße hat sich am Donnerstag, gegen 17 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt. Ein 35-jähriger VW-Fahrer übersah die vorfahrtsberechtigte 50-jährige Radlerin. Er stieß seitlich mit ihr zusammen, wodurch die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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