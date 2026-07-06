POL-KN: (Gailingen am Hochrhein
Landkreis Konstanz) Radfahrer stürzt schwer (04.07.2026)
Gailingen am Hochrhein (ots)
Ein Radfahrer hat sich am Samstag bei einem Sturz schwer verletzt. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der 75-Jährige auf der Straße "Strandweg". Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
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