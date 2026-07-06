Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen

Landkreis Konstanz) Unfallflucht mit 8.000 Euro Schaden (04.07.2026 - 05.07.2026)

Volkertshausen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 9:00 Uhr, ist es auf einem Parkplatz an der Straße "Bärenloh" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer verursachte im Zuge eines Parkvorgangs einen Schaden an einem schwarzen Mercedes in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Singen sucht nach Hinweisen zu dem Unfallflüchtigen, die, unter der Nummer 07731 / 8880, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell