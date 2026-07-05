Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan - Lkr. Rottweil) Frontalzusammenprall mit anschließender Unfallflucht - Zeugenaufruf (04.07.2026)

Dornhan (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf der L 412 zwischen Dornhan und Betzweiler zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, wobei das Verursacherfahrzeug mit Unfallschaden flüchtete. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 18-jährige Pkw-Lenkerin ordnungsgemäß von Dornhan nach Betzweiler, als ihr ein Pkw zur Hälfte auf ihrer Spur entgegenkam. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das entgegenkommende Auto setzte seine Fahrt trotz erheblicher Beschädigungen unvermittelt fort. Der Pkw der unverletzten 18-jährigen Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls so beschädigt, dass wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10 000.- EUR entstand. Die Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben Hinweise auf einen Pkw der Marke Ford in der Farbe silber oder blau. Zeugen meldeten nach der Unfallzeit, dass solch ein Fahrzeug mit starken Unfallbeschädigungen auffallend durch Dornhan fuhr. Zur Klärung der Unfallflucht benötigt die Polizei Oberndorf weitere Hinweise. Wem fiel am Samstagabend ein silberner oder blauer Ford mit starken Unfallschäden im Bereich der linken Front auf bzw. kann sagen, wo sich solch ein Fahrzeug aktuell befindet. Telefon der Polizei Oberndorf: 07423/ 81010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell