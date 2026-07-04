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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an der Hirschbergschule (03.07.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitag, den 03.07.2026, konnte gegen 20 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an der Turnhalle der Hirschbergschule festgestellt werden. Sowohl die Schadenshöhe als auch der genau Tatzeitpunkt sind nicht bekannt.

Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter 07720/85000 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Jürgen Dummel
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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