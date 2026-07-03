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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen
Landkreis Konstanz) Steine gegen Tür (30.06.2026)

Singen (ots)

Eine Sachbeschädigung an der Riedblickhalle hat sich am Dienstag, um 17:15 Uhr, ereignet. Jugendliche warfen faustgroße Steine gegen die gläserne Tür der Sporthalle und beschädigte sie. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach den Vandalen sucht nun der Polizeiposten in Rielasingen-Worblingen und nimmt, unter der Telefonnummer 07731 / 917036, Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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