POL-KN: (Singen
Landkreis Konstanz) Steine gegen Tür (30.06.2026)
Singen (ots)
Eine Sachbeschädigung an der Riedblickhalle hat sich am Dienstag, um 17:15 Uhr, ereignet. Jugendliche warfen faustgroße Steine gegen die gläserne Tür der Sporthalle und beschädigte sie. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach den Vandalen sucht nun der Polizeiposten in Rielasingen-Worblingen und nimmt, unter der Telefonnummer 07731 / 917036, Hinweise entgegen.
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