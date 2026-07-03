Singen - B 34 (ots) - An der Einmündung der Landesstraße 223 und Bundesstraße 34 hat sich am Dienstag, gegen 17 Uhr, ein Unfall mit vier Leichtverletzten ereignet. Aus Unachtsamkeit übersah ein 61-jähriger Audi-Fahrer drei vor ihm, an einer Ampel wartenden Autos. Er prallte in der Folge gegen das Heck eines 21-Jährigen in einem BMW. Die Wucht des Zusammenstoßes ...

mehr