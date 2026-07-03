Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - B 34

Landkreis Konstanz) Auffahrunfall fordert vier Leichtverletzte (30.06.2026)

Singen - B 34 (ots)

An der Einmündung der Landesstraße 223 und Bundesstraße 34 hat sich am Dienstag, gegen 17 Uhr, ein Unfall mit vier Leichtverletzten ereignet. Aus Unachtsamkeit übersah ein 61-jähriger Audi-Fahrer drei vor ihm, an einer Ampel wartenden Autos. Er prallte in der Folge gegen das Heck eines 21-Jährigen in einem BMW. Die Wucht des Zusammenstoßes schob den BMW auf einen Ford und den gegen einen Seat. Alle Beteiligten verletzten sich leicht. Der Unfallverursacher selbst musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 55.000 Euro.

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