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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen
Lkr. Rottweil) Unbekannte entwenden weißen Minibagger: Polizei bittet um Hinweise (26.-28.06.2026)

Deißlingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag bis Sonntag einen Bagger von einem Grundstück in der Straße "Vorhalden" entwendet.

Mit einem unbekannten Fahrzeug verluden die Täter den weißen Minibagger der Marke Bobcat, der zwischen mehreren Bäumen und unter einer Folie abgedeckt abgestellt war. Im Anschluss entkamen die Unbekannten mit der 1,5 Tonnen schweren Baumaschine im Wert von etwa 10.000 Euro unerkannt.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Hinweise zum entwendeten Minibagger werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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