Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Unfallflucht auf der Lindenallee (26.06.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am Freitag hat sich auf der Straße "Lindenallee" eine Unfallflucht zwischen einem Auto- und Radfahrer zugetragen. Beim Vorbeifahren hielt, gegen 11 Uhr, der Fahrer eines grauen Skodas den nötigen Seitenabstand zu einem 12-jähigen Radfahrer nicht ein. Er touchierte ihn am Lenker, so dass der Junge stürzte und sich leichtverletzte. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Senior seine Fahrt fort, ohne sich um das weitere Wohlergehen des verletzten Kindes zu kümmern. Ein zufällig hinzukommender Rennradfahrer kümmerte sich um den Leichtverletzten. Die Polizei in Radolfzell sucht nun nach dem etwa 65-Jährigen, 165 Zentimeter großen Fahrer des grauen Skoda mit Konstanzer Kennzeichen. Weiterhin erbittet sie Hinweise zu dem Rennradfahrer, der dem Jungen behilflich war. Melden können sich Zeugen, unter der Nummer 07732 / 950660.

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