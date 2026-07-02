Singen (ots) - Durch das Einschlagen eines Schaufensters hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 23 Uhr, ein Mann einigen Schmuckes bemächtigt. Bei dem Geschäft an der Ekkehardtstraße schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand das Glas ein, nahm einigen ausgelegten Schmuck an sich und flüchtete zu Fuß. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte er ...

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