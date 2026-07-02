POL-KN: (Reichenau
Landkreis Konstanz) Radfahrerin verletzt sich bei Unfall (30.06.2026)
Reichenau (ots)
Beim Ausfahren aus einem Grundstück übersah eine 27-Jährige am Dienstag, gegen 19 Uhr, eine querende Radfahrerin und verletzte sie leicht. Während des rückwärtigen Ausfahrens aus einem Grundstück an der Seestraße übersah die junge Frau eine 63-jährige Radfahrerin. Es folgte ein Zusammenstoß durch den die Seniorin stürzte und sich verletzte. Sie musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell