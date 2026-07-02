PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau
Landkreis Konstanz) Radfahrerin verletzt sich bei Unfall (30.06.2026)

Reichenau (ots)

Beim Ausfahren aus einem Grundstück übersah eine 27-Jährige am Dienstag, gegen 19 Uhr, eine querende Radfahrerin und verletzte sie leicht. Während des rückwärtigen Ausfahrens aus einem Grundstück an der Seestraße übersah die junge Frau eine 63-jährige Radfahrerin. Es folgte ein Zusammenstoß durch den die Seniorin stürzte und sich verletzte. Sie musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 12:00

    POL-KN: (Singen / Landkreis Konstanz) Einbruch in Juweliergeschäft (01.07.2026)

    Singen (ots) - Durch das Einschlagen eines Schaufensters hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 23 Uhr, ein Mann einigen Schmuckes bemächtigt. Bei dem Geschäft an der Ekkehardtstraße schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand das Glas ein, nahm einigen ausgelegten Schmuck an sich und flüchtete zu Fuß. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte er ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 12:00

    POL-KN: (Steißlingen, A 98 / Landkreis Konstanz) Aquaplaning sorgt für Unfall (30.06.2026)

    Steißlingen - A 98 (ots) - Zu schnell - in Anbetracht der Straßenverhältnisse - war am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, ein Autofahrer zwischen Stockach und Hegau auf der Autobahn 98 unterwegs. Bei starkem Regen geriet der Mercedes eines 30-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen einen weiteren Mercedes auf der rechten Fahrspur. Dadurch gerieten beide nach rechts und ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 12:00

    POL-KN: (Hüfingen / Schwarzwald Baar Kreis) Autoaufbrüche in Behla (30.06.2026 - 01.07.2026)

    Hüfingen (ots) - In Behla hat sich im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, ein Dieb an mehreren Autos vergriffen. Bislang fünf Autos öffnete der Täter teils gewaltsam und entwendete darin enthaltende Gegenstände und Bargeld. Der Schaden bewegt sich im hohen dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise sind an das Polizeirevier Donaueschingen (Tel. 0771 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren