POL-KN: (Hüfingen
Schwarzwald Baar Kreis) Autoaufbrüche in Behla (30.06.2026 - 01.07.2026)
Hüfingen (ots)
In Behla hat sich im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, ein Dieb an mehreren Autos vergriffen. Bislang fünf Autos öffnete der Täter teils gewaltsam und entwendete darin enthaltende Gegenstände und Bargeld. Der Schaden bewegt sich im hohen dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise sind an das Polizeirevier Donaueschingen (Tel. 0771 / 837830) zu richten.
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