Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Nachdem am letzten Freitag, gegen 18.45 Uhr ein 35-jähriger Mann leblos im Wasser des Naturfreibades aufgefunden worden war, bittet die Polizei um die Mithilfe möglicher Zeugen, um den genauen Hergang des Vorfalls und die Umstände des Todes des Mannes zu klären. Insbesondere ...

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