Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter nach Unfall auf der Autobahn 81 (01.07.2026)

Bad Dürrheim - A 81 (ots)

Gegen 1 Uhr, ist auf der A 81 zwischen Bad Dürrheim und Geisingen ein BMW verunfallt, dessen Fahrer sich schwerverletzt hat. Mit hoher Geschwindigkeit verlor er in Richtung Singen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte heftig gegen die Mittelleitplanke. Anschießend schleuderte das Auto über die Fahrbahn und kam nach einem weiteren Anstoß auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 19-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 55.000 Euro.

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