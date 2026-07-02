Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Nachtrag: Tödlicher Badeunfall im Naturfreibad - Zeugenaufruf (26.06.2026)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nachdem am letzten Freitag, gegen 18.45 Uhr ein 35-jähriger Mann leblos im Wasser des Naturfreibades aufgefunden worden war, bittet die Polizei um die Mithilfe möglicher Zeugen, um den genauen Hergang des Vorfalls und die Umstände des Todes des Mannes zu klären.

Insbesondere Personen, die das Naturfreibad an diesem Tag besucht haben und möglicherweise Angaben oder Beobachtungen zum Verunglückten, einem 35-jährigen Mann aus Eritrea, machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

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