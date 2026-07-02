Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, K 5906

Lkr. Tuttlingen) 29-jähriger Motorradfahrer stürzt in Kurve und verletzt sich leicht (01.07.2026)

Wehingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5906 in einer Kurve gestürzt und hat sich leicht verletzt.

Der 29-jährige Motorradfahrer war gegen 21:15 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße 5906 zwischen Harras und Obernheim unterwegs. In einer scharfen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Sturz und rutschte in die Leitplanke. Glücklicherweise zog er sich dabei nur leichte Verletzungen zu.

Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur Bergung des unter der Leitplanke eingeklemmten Motorrads an der Unfallstelle. Der Schaden am Motorrad kann bislang nicht näher beziffert werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Cannabis fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC und bestätigte den Verdacht. Der 29-Jährige musste daher im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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