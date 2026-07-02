Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Biber bringt zwei Radfahrer zu Sturz (01.07.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Vermutlich ein querender Biber hat am Mittwochabend zum Sturz zweier Radfahrer geführt.

Eine 76-jährige Frau sowie ein 75-jähriger Mann waren gegen 20:30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Neckartalradweg von Fischingen in Richtung Sulz am Neckar unterwegs. Dabei soll plötzlich ein Biber den Radweg gequert haben, sodass der vorausfahrende 75-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und zu Sturz kam. In der Folge kam auch die nachfolgende 76-Jährige zu Fall. Beide zogen sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus, die Frau konnte vor Ort versorgt werden.

Beim Eintreffen der Polizei fehlte von dem Biber jede Spur. Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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