Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Autofahrer übersieht Fußgängerin (29.06.2026)

Konstanz (ots)

An der Bushaltestelle des Zähringerplatzes ist es am Montag, gegen 21:30 Uhr, zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten gekommen. Um einen Freund einsteigen zu lassen setzte ein 19-jähriger Toyota-Fahrer seinen Wagen an der Bushaltestelle zurück. Dabei übersah er eine 27-Jährige die hinter ihm zu Fuß die Straße querte. Durch den Aufprall und den folgenden Sturz verletzte sich die junge Frau leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

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