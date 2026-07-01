Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannter entwendet hochwertiges E-Bike am Freibad: Polizei bittet um Hinweise (29.06.2026)

Spaichingen (ots)

Am Montagabend hat ein bislang Unbekannter ein hochwertiges Pedelec am Freibad in der Schuraer Straße entwendet.

Der Tatverdächtige machte sich gegen 18:45 Uhr im Bereich der Fahrradständer vor dem Haupteingang an dem mit einem Schloss gesicherten, silbernen Pedelec der Marke "Propain", Modell "Ekano 2 AL", zu schaffen und fuhr kurze Zeit später mit dem E-Bike davon. Auch das aufgebrochene Fahrradschloss nahm der Unbekannte mit sich. Lediglich der Fahrradhelm blieb am Tatort zurück.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 180 Zentimeter groß und schlank, mit einem Bart. Er soll ein lilafarbenes Trikot und eine kurze blaue Jeanshose getragen haben. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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