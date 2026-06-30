Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung (26.06.2026)

Blumberg (ots)

Auf dem Streckenabschnitt der Bundesstraße 27 zwischen Riedböhringen und Zollhaus hat sich am Freitag, gegen 18 Uhr, eine Straßenverkehrsgefährdung zugetragen. In Richtung Zollhaus unterwegs überholte ein roter Sportwagen trotz Gegenverkehrs einen weiteren Sportwagen und einen Lastwagen. Dabei musste der entgegenkommende Wagen einer 32-Jährigen stark abbremsen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Anschließend setzte der männliche Fahrer des Sportwagens seine Fahrt ungerührt fort. Zu ihm bittet der Polizeiposten in Blumberg, unter der Nummer 07702 / 41066, um Hinweise.

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