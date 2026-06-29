Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Weitere Festnahmen nach Einbruch in Litzelstetten (29.06.2026)

Konstanz (ots)

Im Zusammenhang mit dem am 25.06.2026 in Litzelstetten gemeldeten Einbruch (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6302966) sind am Wochenende weitere tatverdächtige Personen festgenommen worden.

Wie bereits berichtet, konnte am Donnerstag ein Mann nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Litzelstetten festgenommen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben frühzeitig Hinweise darauf, dass der Täter nicht allein handelte, sondern zwei weitere Personen an der Tat beteiligt waren.

Am Folgetag bemerkte ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Konstanz außerhalb seiner Dienstzeit in Wallhausen eine Person, die Ähnlichkeiten zu einem der flüchtigen Tatverdächtigen aufwies. Der Beamte sprach die Person daraufhin an und forderte diese zur Identitätsfeststellung auf. Da sich diese Person zunächst unkooperativ verhielt und sich der Beamte nicht ausweisen komnte, informierte er das Polizeipräsidium Konstanz, sodass Einsatzkräfte des Polizeireviers Konstanz die Identitätsfeststellung übernahmen. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung ergaben sich keine Hinweise darauf, dass es sich bei der Person um einen Tatverdächtigen handelt.

Am Samstag konnten allerdings schließlich die beiden flüchtigen tatverdächtigen Personen in Bayern festgenommen werden.

Die beiden 27- und 44-jährigen georgischen Staatsangehörigen wurden am Sonntag einem Haftrichter in Konstanz vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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