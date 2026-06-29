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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Tödlicher Badeunfall im Naturfreibad (26.06.2026)

Trossingen (ots)

Am Freitagabend ist es zu einem Rettungseinsatz im Naturfreibad "Troase" gekommen.

Gegen 18.43 Uhr gelangte ein aus Eritrea stammender 35-jähriger Mann aus bislang nicht geklärter Ursache unter die Wasseroberfläche. Kurze Zeit später fanden ihn Besucher des Naturbades leblos im Wasser. Der verständigte Bademeister zog den 35-Jährigen aus dem Wasser und leitete Reanimationsmaßnahmen ein.

Diese setzte der Rettungsdienst fort, welcher ihn in ein Krankenhaus brachte, wo er kurze Zeit später verstarb.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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