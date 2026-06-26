Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht

Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Interimsfiliale einer Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise (26.06.2026)

Seitingen-Oberflacht (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es im Ortsteil Oberflacht zu einem Einbruch in eine Interimsfiliale einer Bäckerei gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem als Container genutzten Verkaufsraum. Hierbei entwendeten sie Bargeld aus dem Innenraum.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Heerwegs gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

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