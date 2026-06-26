Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Heckenbrand greift auf angrenzende Gebäudeteile über - Polizei warnt vor Brandgefahr bei anhaltender Hitze (25.06.2026)

Aldingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es in der Richard-Wagner-Straße in Aldingen zu einem Heckenbrand gekommen, der auf angrenzende Gebäudeteile übergegriffen ist und zu Schäden geführt hat.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Hecke, die zwei Grundstücke voneinander trennt, gegen 15:30 Uhr in Brand und breitete sich rasch aus. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf angrenzende Garagen sowie Teile eines Wohnhauses über und verursachte dort Schäden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Anwohner versuchten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr einzudämmen und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Aldingen konnte den Brand schließlich löschen.

Vor dem Hintergrund der aktuell anhaltenden sommerlichen Witterung weist die Polizei darauf hin, dass trockene Hecken, Sträucher und Grünflächen derzeit besonders leicht entzündlich sind. Dabei ist zu beachten, dass auch natürliche Ursachen wie eine Selbstentzündung nicht ausgeschlossen werden können. Bereits kleine Zündquellen oder Funkenflug können ausreichen, um Brände auszulösen und sich schnell auszubreiten.

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