Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Einbruch in Parkhaus-Büro (24.06.2026)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in das Büro der Parkhaus-Aufsicht im Parkhaus auf der "Untere(n) Laube" eingebrochen. Gegen 03.30 Uhr verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zutritt zu dem Büroraum und entwendeten drei Geldkassetten mit Bargeld.

Zeugen, die gegen 03.30 Uhr Verdächtiges im oder um das Parkhaus beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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