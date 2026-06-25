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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Einbruch in Parkhaus-Büro (24.06.2026)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in das Büro der Parkhaus-Aufsicht im Parkhaus auf der "Untere(n) Laube" eingebrochen. Gegen 03.30 Uhr verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zutritt zu dem Büroraum und entwendeten drei Geldkassetten mit Bargeld.

Zeugen, die gegen 03.30 Uhr Verdächtiges im oder um das Parkhaus beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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