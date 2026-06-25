Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Duchtlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 57-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (19.06.2026)

Hilzingen-Duchtlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Duchtlingen in der Tannenbergstraße ereignet haben soll. Ein 57-Jähriger übernachtete im überdachten Bereich eines Innenhofs, als ihn seinen Angaben nach ein maskierter Unbekannter angriff und mehrmals, zum Teil mit Hilfe eines unbekannten Schlagwerkzeugs, schlug und trat. Der Mann erlitt hierdurch Verletzungen.

Erst am nächsten Morgen, als ein Bekannter ihn besuchte, ließ der Mann seine Wunden ärztlich versorgen und brachte den Sachverhalt zur Anzeige.

Da der Verletzte angab, dass es sich bei dem Täter um einen Einbrecher gehandelt haben könnte, bittet die Polizei die Nachbarn um Mithilfe. Personen, die im Bereich der Tannenbergstraße in der Nacht zum Samstag Personen oder Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Zudem wird darum gebeten, Überwachungskameras auf Privatgrundstücken zu überprüfen und die Aufnahmen gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen.

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