Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 21-Jähriger von drei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt: Kriminalpolizei bittet um Hinweise (23.06.2026)

Rottweil (ots)

Die Kriminalpolizei Rottweil sucht Zeugen zu einem Raubdelikt am Dienstag in der Hauptstraße.

Am Nachmittag traf sich ein 21-Jähriger mit einem weitläufigen Bekannten sowie zwei ihm unbekannten Männern zunächst in einem Geschäft in der Straße "Am Stadtgraben" und im weiteren Verlauf zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr bei einem Mobilfunkanbieter in der Hauptstraße, um Geldschulden zu begleichen. Da es dem Geschädigten nicht möglich war, das geforderte Geld beizubringen, griffen die Unbekannten den Geschädigten vor dem Ladengeschäft an und entwendeten dessen Wertgegenstände. Der 21-Jährige flüchtete sich in der Folge zum Rathaus, wobei die Täter ihm weiter folgten und auf ihn einschlugen. Erst als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, ließen die Männer von dem Geschädigten ab und flüchteten in Richtung "Schwarzes Tor". Der 21-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet um Hinweise zu den drei bislang unbekannten Männern. Ein Täter wird als 180 cm groß, schlank, etwa 22 Jahre alt, mit blonden, etwas längeren, lockigen Haaren beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose. Die beiden anderen Täter wurden als muskulös, etwa 25 bis 29 Jahre alt und auffällig tätowiert beschrieben. Beide trugen Halsketten und Tunnelohrringe. Einer der beiden soll schwarz bekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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