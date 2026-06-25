Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrradfahrer übersehen (24.06.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf der Weiherstraße hat am Mittwoch ein Autofahrer einen Radfahrer übersehen und diesen bei einem Unfall leichtverletzt. Aus einer Tiefgarageneinfahrt fuhr der 77-jährige BMW-Fahrer, gegen 10:30 Uhr, auf die Weiherstraße ein und übersah dabei den Radler. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 35-Jähige leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

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