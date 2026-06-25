Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, L 181

Schwarzwald Baar Kreis) Drei Leichtverletzte zwischen Bruggen und Wolterdingen (24.06.2026)

Donaueschingen - L 181 (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 181, haben sich am Mittwoch drei Personen leichtverletzt. In Richtung Bruggen unterwegs stoppte eine 60-Jährige verkehrsbedingt ihren Piaggio Roller. Eine dahinterfahrende 62-Jährige in einem VW erkannte die Verkehrssituation und bremste ebenfalls. Einem folgender Audi mit einem 55-Jährigem am Steuer gelang dies leider nicht mehr. Er prallte gegen das Heck des VW, - schleuderte diesen nach links ins Feld - und kollidierte weiterhin mit dem Roller, welchen er nach rechts von der Straße stieß. Alle drei Beteiligten verletzten sich leicht und kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Straße musste vorerst gesperrt und die Autos mitsamt dem Roller abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

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