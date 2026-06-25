Vöhringen (ots) - Am Mittwochnachmittag ist ein Auto im Ortsteil Wittershausen in Brand geraten. Gegen 17:45 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle der Hinweis auf einen Fahrzeugbrand in der Stützenstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei stand ein Audi bereits in ...

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