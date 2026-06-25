POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Werkzeugdiebstahl am Friedrichspark (23.06.2026 - 24.06.2026)
VS-Villingen (ots)
Zu einem größeren Werkzeugdiebstahl ist es im Zeitraum von Dienstag, 16:30 Uhr, auf Mittwoch, 07:30 Uhr, an der Friedrich-Wilhelm-Straße gekommen. Unbekannte verschafften sich durch eine verschlossene Tür Zutritt in eine Tiefgarage eines Rohbaus. Dort entwendeten sie Werkzeuge im niedrigen fünfstelligen Wert. Das Polizeirevier in Villingen bittet, unter der Nummer 07721 / 6010, um Hinweise.
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