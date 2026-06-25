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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach
Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht mit etwa 2.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (24.06.2026)

Schiltach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag auf dem Zimmerplatz.

Gegen 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Toyota Yaris. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend vom Unfallort.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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