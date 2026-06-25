Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht mit etwa 2.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (24.06.2026)

Schiltach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag auf dem Zimmerplatz.

Gegen 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Toyota Yaris. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend vom Unfallort.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

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