Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) Fahrzeugbrand greift auf Hecke über - Feuerwehr verhindert Schlimmeres (24.06.2026)

Vöhringen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein Auto im Ortsteil Wittershausen in Brand geraten.

Gegen 17:45 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle der Hinweis auf einen Fahrzeugbrand in der Stützenstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei stand ein Audi bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf eine Thuja-Hecke sowie eine Pool-Abdeckung übergegriffen. Dank des schnellen Löschangriffs der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf eine angrenzende Gartenhütte verhindert werden. Sowohl das Fahrzeug, als auch die Hecke wurden durch den Brand zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt am Fahrzeug als Brandursache ausgegangen.

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