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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer mit über 3,6 Promille unterwegs (18.06.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen haben am frühen Donnerstagabend einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 17.30 Uhr kontrollierten sie auf der Alemannenstraße einen 36-jährigen Radfahrer. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 3,6 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto, E-Scooter oder aber auch Fahrrad fährt, riskiert nicht nur ein Strafverfahren, sondern auch den Entzug der Fahrerlaubnis, Punkte in Flensburg sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.  

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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