Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrerin prallt gegen Auto - 19-Jährige verletzt (18.06.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Kreuzung Uhlandstraße/Am Posthalterswäldle ein Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ereignet. Eine 19-Jährige fuhr mit einem E-Scooter auf der Uhlandstraße in Richtung "Am Posthalterswäldle". Auf der Kreuzung übersah die junge Frau einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 72-Jährigen und prallte in die linke Fahrzeugseite des Wagens. Die 19-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Den Schaden am Scooter schätzte die Polizei auf 100 Euro.

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