Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Alkoholisiert, berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs (18.06.2026)

Schramberg (ots)

Wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung und zudem ohne gültige Fahrerlaubnis muss sich eine Frau verantworten, die in der Nacht auf Donnerstag in Heiligenbronn von Beamten des Polizeireviers Schramberg kontrolliert worden ist.

Die Beamten überprüften gegen 02.30 Uhr in der Waldmössinger Straße eine 25-jährige Autofahrerin, bei der sich augenscheinlich nicht nur der Verdacht ergab, dass sie zuvor Alkohol getrunken, sondern auch Drogen konsumiert hatte. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,1 Promille und ein positiv reagierender Drogenvortest bestätigten den ersten Eindruck. Aufgrund dessen ordneten die Beamten eine Blutentnahme durch einen Arzt an. Zudem stellten die Polizisten während der Kontrolle fest, dass die 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

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