Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L191, Lkr. Konstanz) Unbekannter verliert Endschalldämpfer und Endrohr - Audi durch Hindernis beschädigt (09.06.2026)

Mühlhausen-Ehingen, L191 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend auf der Landesstraße 191 zwischen Schlatt u.K. und Mühlhausen Fahrzeugteile verloren und liegen lassen. Gegen 20.50 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem Audi von Singen in Richtung Engen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt in Richtung der K6127 erkannte der junge Mann einen auf der Fahrbahn liegenden Endschalldämpfer samt Endrohr zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr darüber. Infolge dessen verkeilten sich die Teile dabei derart unter dem Wagen, dass eine Weiterfahrt zunächst nicht möglich war. Zudem wurde der Unterboden des Audis stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass es sich bei den verlorenen Fahrzeugteilen um Zubehör der Marke "Mercedes" handelt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug, mutmaßlich ebenfalls einem Mercedes, das die Teile während der Fahrt verloren hat, nimmt der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0 entgegen.

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