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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Fußgängerin bei Unfall leichtverletzt (09.08.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Beim Ausparken hat am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, ein Piaggio-Fahrer eine Fußgängerin übersehen und leichtverletzt. Mit seinem dreirädrigen Kleinsttransporter parkte der 70-Jährige rückwärts aus einer Parklücke eines Lebensmittelmarktes an der Schulstraße. Dabei bemerkte er die hinter sich befindliche 75-Jährige nicht, welche gerade im Begriff war in ihren Skoda einzusteigen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht. Sie kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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