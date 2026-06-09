POL-KN: (Konstanz) Nachtragsmeldung: Verstorbene Person im Bodensee vor Güttingen (CH) - vorläufiges Obduktionsergebnis (09.06.2026)
Konstanz (ots)
Nachdem am Montag letzte Woche eine Frau tot aus dem Bodensee vor Güttingen (CH) geborgen wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6287089), ergab das vorläufige Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Obduktion keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.
Rückfragen bitte an:
Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell