POL-KN: (Konstanz) Nachtragsmeldung: Verstorbene Person im Bodensee vor Güttingen (CH) - vorläufiges Obduktionsergebnis (09.06.2026)

Singen (ots) - In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in ein Geschäft in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Kurz vor vier Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Vodafone-Shop. Ob sie dort etwas erbeuteten und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Geschäfts beobachtet haben oder ...

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