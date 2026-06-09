Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Dietingen

Lkr. Rottweil) Unbekannte Kupferdiebe richten erheblichen Schaden an: Polizei bittet um Hinweise (03.-08.06.2026)

Sulz am Neckar, Dietingen (ots)

Erheblichen Schaden haben unbekannte Kupferdiebe in zwei Gewerbegebieten in Sulz am Neckar sowie Dietingen-Böhringen angerichtet.

Im Zeitraum von Donnerstag, 03.06.2026, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 08.06.2026, 10:00 Uhr, schlugen die Täter an einer Baustelle im Industriegebiet "InPark" zu. An 38 Kabelschächten, in denen die Kabel für die Straßenbeleuchtung bereits vorverlegt waren, schnitten die Unbekannten die Erdkabel auf Schachthöhe ab und entwendeten diese. So dürften die Täter rund 150 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro erlangt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 zu melden.

Im Zeitraum von Donnerstag, 03.06.2026, 18:00 Uhr, bis Samstag, 05.06.2026, 17:15 Uhr, trieben die Unbekannten im neuen Gewerbegebiet Hochboll in Böhringen ihr Unwesen. Auch hier waren im Rahmen der Erschließungsarbeiten bereits 13 Kabelschächte mit Erdkabeln für die Straßenbeleuchtung vorbereitet worden. Die Täter schnitten die Kabel ab und entwendeten sie. Darüber hinaus stahlen die Unbekannten von drei Kabeltrommeln etwa 30 Meter Erdkabel. In der Riedstraße durchtrennten die Täter an drei Baustellengräben die Stromkabel bestehender Straßenlaternen und entwendeten weitere rund 20 Meter Kabel. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

Der durch die Kupferdiebstähle entstandene Sachschaden ist bislang nicht näher bezifferbar, dürfte jedoch im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Ob zwischen den beiden Kabeldiebstählen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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