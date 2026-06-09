Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Schulwegüberwachung des Polizeipostens Trossingen: Zwölf Verstöße gegen die Gurtpflicht (09.06.2026)

Trossingen (ots)

Am Dienstagmorgen haben Polizeibeamte des Polizeipostens Trossingen eine Schulwegüberwachung an der Friedensschule durchgeführt und im Zeitraum von 7:20 Uhr bis 8:10 Uhr insgesamt zwölf Verstöße gegen die Gurtpflicht registriert.

Die Beamten stellten bei zehn Kindern eine unzureichende Sicherung fest; außerdem waren zwei Erwachsene ohne Sicherheitsgurt unterwegs.

Wer sein Kind ohne Sicherung transportiert, riskiert nicht nur dessen Leben und Gesundheit, sondern auch 60 Euro Bußgeld sowie einen Punkt. Um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen, wird die Polizei daher auch weiterhin angekündigte und nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen.

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