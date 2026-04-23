POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Wollmatinger Straße
Am Briel - Autofahrer übersieht Radfahrerin (23.04.2026)
Konstanz (ots)
Bei einem Unfall auf der Kreuzung Wollmatinger Straße / Am Briel hat am Donnerstagvormittag ein Autofahrer eine Radfahrerin übersehen. Ein 90-Jähriger bog mit einem VW Golf von Wollmatingen kommend nach links auf die Straße "Am Briel" ab, wobei er eine entgegenkommende, auf dem Radweg in Richtung Zähringerplatz fahrende 51-Jährige mit einem Trekkingrad übersah und erfasste. Die Frau zog sich infolge des Zusammenstoßes zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
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