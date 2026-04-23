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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Wollmatinger Straße
Am Briel - Autofahrer übersieht Radfahrerin (23.04.2026)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Wollmatinger Straße / Am Briel hat am Donnerstagvormittag ein Autofahrer eine Radfahrerin übersehen. Ein 90-Jähriger bog mit einem VW Golf von Wollmatingen kommend nach links auf die Straße "Am Briel" ab, wobei er eine entgegenkommende, auf dem Radweg in Richtung Zähringerplatz fahrende 51-Jährige mit einem Trekkingrad übersah und erfasste. Die Frau zog sich infolge des Zusammenstoßes zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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