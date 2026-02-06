Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schlagen in Diskothek auf 24-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen (31.01.2026)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben bereits in der Nacht auf Samstag, 31.01.2026, in einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Kurz nach 3 Uhr teilte der 24-Jährige mit, dass er nach der Club-Show eines Rappers in der Lokalität von etwa 4-5 Personen angegriffen, geschlagen und getreten worden sei. Dabei erlitt er eine Verletzung am Auge.

Nach Angaben eines Zeugen seien die Angreifer anschließend mit einem Auto geflüchtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die den Angriff in der Diskothek mitbekommen haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

