Konstanz (ots) - Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von etwa 14.50 Uhr bis 17.30 Uhr, haben unbekannte Täter das Fahrzeugheck eines in der Gustav-Schwab-Straße abgestellten Skoda Octavias erheblich beschädigt und an der Heckklappe und dem hinteren Stoßfänger des Wagens rund 4000 Euro Sachschaden angerichtet. ...

