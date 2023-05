Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Millionenschaden nach Brand auf Palmhof

Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Sachschaden in Millionenhöhe ist bei einem Brand am Samstagmorgen um 02.20 Uhr auf dem Aussiedlerhof "Palmhof" in Bräunlingen entstanden. Eine Streife des Polizeireviers Donaueschingen, welche in Blumberg unterwegs war, nahm Brandgeruch war und entdeckte das sich schnell ausbreitende Feuer an einer etwa 1000 Quadratmeter großen Maschinen- und Werkstatthalle auf dem "Palmhof". Die Eigentümerfamilie wurde von der Streife geweckt und in Sicherheit gebracht. Aufgrund des sich schnell ausbreitenden Feuers und vorherrschenden Winds bestand zunächst die Gefahr des Übergreifens auf andere Gebäude des Hofes, weshalb die Feuerwehren aus Blumberg, Donaueschingen und Hüfingen mit einem Großaufgebot von etwa 90 Feuerwehrkräften ausrückten. Aufgrund der zunächst starken Rauchentwicklung erfolgte die Eingabe einer Bevölkerungswarnung über die Warnapp "NINA". Der Bahnverkehr im dortigen Bereich wurde eingestellt. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Die Maschinen- und Werkstatthalle, in der sich mehrere landwirtschaftliche Geräte und Traktoren befanden, konnte leider nicht mehr gerettet werden. Sie brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Millionen Euro. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Kreisbrandmeister des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie der Bürgermeister der Stadt Blumberg sowie Vertreter des Umweltamtes machten sich vor Ort ein Bild des Geschehens. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell (Stand 13.05.2023, 06.00 Uhr) noch an. Die Brandursache ist unklar. Beamte der Kriminalpolizei haben noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen (AM).

