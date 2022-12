Schiltach (ots) - Am Montag im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22 Uhr haben Unbekannte in der Schenkenzeller Straße eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter zerstachen an einem geparkten Mercedes-Benz die Reifen der Beifahrerseite und verursachten so einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise zu der ...

mehr