Lkr. Rottweil) 76-Jähriger Siegfried Rummel aus Deißlingen-Laufen vermisst - Polizei bittet dringend um Hinweise

Deißlingen-Laufen (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des Mittwochs wird der 76-jährige Siegfried Rummel aus Deißlingen-Laufen vermisst. Herr Rummel befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage und könnte orientierungslos sein.

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:00 Uhr verließ der 76-jährige Siegfried Rummel zu Fuß die Wohnanschrift in 78652 Deißlingen, Ortsteil Laufen, in der Straße "Im Zimmermännle", mit unbekanntem Ziel und ohne ersichtlichen Grund. Herr Rummel könnte sich in einem orientierungslosen Zustand befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Rummel in einer hilflosen und auch lebensbedrohlichen Lage befindet. Der Vermisste führt weder Bargeld noch ein Mobiltelefon mit sich. Starke Polizeikräfte sind derzeit auf der Suche nach Herrn Rummel.

Siegried Rummel ist etwa 183 Zentimeter groß und wiegt etwa 90 Kilogramm. Herr Rummel hat grau-weißes Haar und keinen Bart mehr (Lichtbild zeigt Herrn Rummel mit Bart). Beim Verlassen der Wohnung am Mittwochmorgen war er bekleidet mit einer schwarzen Wanderhose, einem karierten Hemd und einer VAUDE-Wanderjacke mit rosa- und khaki-farbenen Feldern. Zudem führt er eine graue Fototasche mit sich.

Ein Bild des Mannes ist unter folgender Seite im Internet eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/deisslingen-vermisstenfahndung/

Hinweise zum vermissten 76-jährigen Siegfried Rummel nehmen die Polizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell