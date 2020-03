Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim - Wehingen, L 433) Von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht

Gosheim - Wehingen, L 433 (ots)

Weil nach eigenen Angaben ein Fuchs die Fahrbahn überquerte, ist eine 18 Jahre junge Fahranfängerin mit einem VW Golf auf der Fahrt von Wehingen in Richtung Gosheim am Sonntagabend von der Landesstraße 433 abgekommen und gegen die Leitplanken gekracht. Die junge Frau war gegen 17.45 Uhr in Richtung Gosheim unterwegs, als der Unfall passierte. Die 18-Jährige blieb unverletzt. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Fuchs kam wohl mit dem Schrecken davon, wobei die Beamten der jungen Autofahrerin den geschilderten Unfallhergang und den angeblichen Fuchs nicht ganz abnahmen.

