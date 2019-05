Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 20.05.2019 Erneuter Anschlag auf Mobilfunkanlage

Oberteuringen (ots)

In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter auf das eingezäunte Betriebsgelände des Bauhofes der Gemeinde Oberteuringen an der Teuringer Straße in Neuhaus eingedrungen und haben dort mehrere Schaltkästen sowie den Kabelschacht einer Mobilfunkanlage in Brand gesteckt. Das Feuer konnte zwar gegen Mitternacht zeitnah entdeckt und von der Freiwilligen Feuerwehr rasch gelöscht werden, dennoch entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass dieser Brandanschlag mit der schweren Brandstiftung am 12. Mai 2019 am Goetheplatz in Ravensburg zusammenhängt, bei der sich möglicherweise der oder die Täter Verletzungen zugezogen haben. Zur Klärung der Straftaten hat die Kriminalpolizeidirektion eine 25-köpfige Ermittlungsgruppe eingesetzt.

Personen, die in den fraglichen Nächten Verdächtiges bei dem 13-stöckigen Hochhaus am Goetheplatz in Ravensburg bzw. beim Bauhof in Oberteuringen-Neuhaus beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751-806-1301

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07541-701-2400

