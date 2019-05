Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 09.05.2019- Raubüberfälle geklärt

Konstanz (ots)

--

Radolfzell

Raubüberfälle geklärt

Im Verdacht, eine Bäckereifiliale in der Schlesierstraße gleich zweimal überfallen und Bargeld geraubt zu haben, steht ein 14-Jähriger, der am Mittwoch von Beamten des Kriminalkommissariats Konstanz zuhause festgenommen wurde. Der Beschuldigte betrat am frühen Morgen des 10. April und erneut am Abend des 23. April maskiert das Geschäft, bedrohte die jeweils allein anwesende Verkäuferin mit einem Messer und forderte diese zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Tatverdächtige erbeutete hierbei nahezu 400 Euro Bargeld. Als sich bei den Ermittlungen der Kriminalbeamten erste Verdachtsmomente gegen den 14-Jährigen erhärteten, beantragte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten und eine Durchsuchungsanordnung für die elterliche Wohnung. Als diese gestern vollzogen wurde, konnte der 14-Jährige zuhause angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten auf Beweismittel, die den Raubstraftaten zugeordnet werden konnten. Der Tatverdächtige wurde daraufhin dem Haftrichter vorgeführt, dem gegenüber er die ihm zur Last gelegten Raubüberfälle und außerdem den Handel mit Betäubungsmitteln einräumte. Der Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Staatsanwaltschaft Konstanz, Tel. 07531 280-2063

EPHK Markus Sauter, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Polizeipräsidium Konstanz, Tel. 07531 995 1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell